Какие из точек а(3 -2) в(-2 4) С(1: 2) Д(-3: 1) принадлежит графику функции у=-2x+4?
Математика
Какие из точек а(3 -2) в(-2 4) С(1: 2) Д(-3: 1) принадлежит графику функции у=-2x+4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Точка с и все. ........
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
20 баллов Решил задачу арифметически! Отправившись в похож через некоторое врем?? сделали привал,а потом прошли ещё 10 км, и оказалось что им о...
Математика
Физика
Как нужно изменить объем данной массы газа для того,чтобы при постоянной температуре его давление уменьшилось в 4 раза?
Русский язык