Какие из точек а(3 -2) в(-2 4) С(1: 2) Д(-3: 1) принадлежит графику функции у=-2x+4?

Математика
Какие из точек а(3 -2) в(-2 4) С(1: 2) Д(-3: 1) принадлежит графику функции у=-2x+4?
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Гость:
Точка с и все. ........
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Какие из точек а(3 -2) в(-2 4) С(1: 2) Д(-3: 1) принадлежит графику функции у=-2x+4?
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