На столе было 5 пачек по 8 тетрадей в каждой дежурный собрал эти тетрадии сделал из них две разные пачки сколько тетрадей стало в каждой пачке

Математика
На столе было 5 пачек по 8 тетрадей в каждой дежурный собрал эти тетрадии сделал из них две разные пачки сколько тетрадей стало в каждой пачке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*8=40 (т) в 5 пачках 2)40:2=20(т) ОТВЕТ :20 ТЕТРАДЕЙ В КАЖДОЙ ПАЧКЕ
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