На столе было 5 пачек по 8 тетрадей в каждой дежурный собрал эти тетрадии сделал из них две разные пачки сколько тетрадей стало в каждой пачке

Математика

На столе было 5 пачек по 8 тетрадей в каждой дежурный собрал эти тетрадии сделал из них две разные пачки сколько тетрадей стало в каждой пачке

Автор: Гость