Какой потенциальной энергией относительно земли обладает тело массой 25кг находя??ееся на высотей 5метров

Физика
Какой потенциальной энергией относительно земли обладает тело массой 25кг находя??ееся на высотей 5метров
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E= m*g*h = 25* 10* 5= 1250 Дж
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