Сочинить рассказ про войну

Гость: Гость:

В тихие мирные года начало 19-го века народ просто радовался жизни, живя мирно и спокойно, пока во Франции придумывали план по захвату России. Человека который руководил этой армией звали Наполеон, сейчас слыша его имя говорят "на поле он", ведь если сложить эти три слова то получится Наполеон. Придумывая план он говорил "Если Киев захвачу, то Россию за ноги возьму, если Санкт-Петербург - то за голову, если Москву - то за сердце" и после этого выражения все хлопали ему. И вдруг в 1812 г. неожиданно Французы напали на золотую страну, ведь почему золотая ведь только что это все построили и здесь все сразу развалилось. Наполеон схватил сначала Киев, а потом Санкт-Петербург, ну а потом сердце России, Россия была на грани риска и вдруг замечательный человек М.И.Кутузов приказал чтоб все взяли себя в руки и показали, что Россия постоит за себя и других, если бы не наш М.И.Кутузов, то бы нас сейчас не было или мы просто были бы совсем другими людьми. И самое главное хочу я сказать то, что это война Отечественная, потому что решалась судьба нашей России будет ли она существовать или нет, и ещё запомнить надо такое поле Бородино ведь на нем происходила эта война.