Сочинить сказку или рассказ о средстве информации

Гость: Гость:

Рассказ: Информация - это нужный нам источник. Мы можем взять из энциклопедии. Там все нужные нам источники найти. Интернет , самый важный источник в данный момент , там можно найти всё. Телевизор - рассказывает нам о данных событиях. Радио - способствует получению информации без графики. Ну добавь там ещё)