Сочинить сказку или рассказ о средстве информации
Информатика
Сочинить сказку или рассказ о средстве информации
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ: Информация - это нужный нам источник. Мы можем взять из энциклопедии. Там все нужные нам источники найти. Интернет , самый важный источник в данный момент , там можно найти всё. Телевизор - рассказывает нам о данных событиях. Радио - способствует получению информации без графики. Ну добавь там ещё)
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