Сочинить сказку со сложными словами
Русский язык
Сочинить сказку со сложными словами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сложные слова: мореплаватель, юго-запад, кораблестроительство, Снегопад, добросовестный, самолёт, сыроежка. Однажды пошел Ваня в лес и увидел там сыроежку. Захотелось ему её сорвать, но вдруг пошел снегопад. Ваня очень испугался и побежал на юго-запад. А его папа был книголюб и рассказал ему, что такая аномалия наблюдается лишь раз в сто лет. И ему очень повезло увидеть такое чудо.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать сочинение обсуждение с элементом описания на тему "Полезные растения"да?? 20 баллов плиз срочно надо!
Английский язык
Anna said:Don't cry, Kate.Peter said:I do morning exersises every day.I said : Will you help me to solve this problem. Susan said :Speak louder, Jo...
Математика
Задание 115 запиши равенства используя сочетательное свойство сложения.помогите пожалуйста срооооооочно