Сочинить сказку со сложными словами

Гость: Гость:

Сложные слова: мореплаватель, юго-запад, кораблестроительство, Снегопад, добросовестный, самолёт, сыроежка. Однажды пошел Ваня в лес и увидел там сыроежку. Захотелось ему её сорвать, но вдруг пошел снегопад. Ваня очень испугался и побежал на юго-запад. А его папа был книголюб и рассказал ему, что такая аномалия наблюдается лишь раз в сто лет. И ему очень повезло увидеть такое чудо.