Сочинить смешную историю про хвост. Используя слова и выражения: хвостатые мартышки, зарядка, по деревьям, хвосты-трубы, гремят, сорока, испугалась, разнесла, весть, звери, посмеялись.

Литература
Сочинить смешную историю про хвост. Используя слова и выражения: хвостатые мартышки, зарядка, по деревьям, хвосты-трубы, гремят, сорока, испугалась, разнесла, весть, звери, посмеялись.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили были хвостатые мартышки они любили делать зарядку,они прыгали по деревьям .У них были хвосты трубы потому что они были длинные .Мартышки всегда гремят и вот услышела сорока гром мартышек упала с дерева потому что испугалась.Разнесла всем эту весть звери не поверили и посмечлись
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