Сочините маленькую сказку с оформленной обложкой

Гость: Гость:

Сказку напишу, но обложку не вышлю))))) Жила была одна фея. Жила себе в волшебной стране и делала чудеса. Это была очень добрая и трудолюбивая фея. Но однажды, она так устала от чудес, что не успела вернуться в свою волшебную страну и уснула прямо на скамейке одного из школьных дворов. Поутру дети собрались в школе и окружили фею! Тайна волшебства была раскрыта... Что же делать? Нужно чтобы дети срочно забыли об этом и фея смогла улететь домой. И вот, добрая волшебница начала спрашивать каждого ученика: исполнение какого желания он хотел бы больше всего? Это был целый атракцион щедрости и подарков. Дети просили разные вещи, но все они были простые и не относились к учёбе. Кто просил новую шубку, сапожки, телефон, видеокамеру, новый портфель, много конфет, стать известным... И только одна девочка попросила ЗНАНИЯ! Фея была так удивлена таким желанием, что решила подарить девочке не только ЗНАНИЯ, но и КРЫЛЬЯ! Девочка была очень благодарна волшебнице и долго не хотела принимать крылья, но фея ей сказала: "Теперь у тебя есть знания, ты можешь помогать другим и делиться с ними знаниями и мастерством. А как ты все успеешь без КРЫЛЬЕВ?" Девочка согласилась. И с тех пор, в каждой школе, есть своя ФЕЯ... Нужно толькр уметь ее узнать и попросить о помощи!