Сочините сочинение-описание картины Шишкина-"Рожь"
Литература
Сочините сочинение-описание картины Шишкина-"Рожь"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотая рожь стоит словно золото блестит. Прям подарок лета вернем ждем ее опять . Золотая рожь стоит и на солнышки блестит!
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