Давным давно в лесу жила собака.Скучно ей было.Захотелось собаке друга найти. Придумать продолжение этой сказки как же встретились собака и человек?

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Давным давно в лесу жила собака.Скучно ей было.Захотелось собаке друга найти. Придумать продолжение этой сказки как же встретились собака и человек?

Автор: Гость