Конфеты в подарочной упаковке стоят 15рублей.сколько стоит коробка если извесно ч??о конфеты на 11рублей дороже коробки?

Математика
Конфеты в подарочной упаковке стоят 15рублей.сколько стоит коробка если извесно ч??о конфеты на 11рублей дороже коробки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конфеты в подарочной упаковке=15рублей. Конфеты на 11рублей дороже упаковки. Значит, конфеты в подарочной упаковке минус конфеты. 15-11=4 Подарочная коробка стоит 4 рубля
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