Доклад про Азовское море

Гость: Гость:

Азо́вское мо́ре — полузамкнутое море Атлантического океана на востоке Европы. Самое мелкое море в мире: глубина не превышает 13,5 метров[1], средняя глубина около 7,4 м (по разным оценкам от 6,8 до 8 м)[2]. Азовское море соединяется с Атлантическим океаном длинной цепочкой проливов и морей (Керченский пролив — Чёрное море — Пролив Босфор — Мраморное море — Пролив Дарданеллы — Эгейское море — Средиземное море — Гибралтарский пролив — Атлантический океан). На северном берегу Таманского полуострова находится раннепалеолитическая стоянка древнего человека Кермек. В древности Азовского моря не существовало, а Дон впадал в Чёрное море в районе современного Керченского пролива. Предполагается, что заполнение акватории Азовского моря случилось около 5600 года до н. э.