Вычислите наиболее рациональным способом : 165 (во второй степени) - 165*65 помогите п??жалуйста
Алгебра
Вычислите наиболее рациональным способом : 165 (во второй степени) - 165*65 помогите п??жалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 65,так как 165 повторяется дважды и поэтому надо зачеркнуть 165 и 165. В итоге получается 65.
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