Вычислите наиболее рациональным способом : 165 (во второй степени) - 165*65 помогите п??жалуйста

Алгебра
Вычислите наиболее рациональным способом : 165 (во второй степени) - 165*65 помогите п??жалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 65,так как 165 повторяется дважды и поэтому надо зачеркнуть 165 и 165. В итоге получается 65.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростить: cos^3(pi/12) + sin^3(pi/12)
Ответить
История
Задача номер 14 . пжпжпжпжппжжпжпж
Ответить
Русский язык
Распредели глаголы в две колонки:отвечающие на вопрос что делать? И отвечающие на вопрос что сделать? Сказать,вспорхнуть,схватить,стричь, прочита...
Ответить
Математика
Помогииииите !!!!! пожалуйста!!!!!срочно!!!
Ответить
Химия
Установите последовательность увеличения окислительных свойств атомов элемен??ов А) F Б) I B) Cl Г) Br
Ответить