Распредели глаголы в две колонки:отвечающие на вопрос что делать? И отвечающие на вопрос что сделать? Сказать,вспорхнуть,схватить,стричь, прочитать,беспокоить.

Русский язык

Распредели глаголы в две колонки:отвечающие на вопрос что делать? И отвечающие на вопрос что сделать? Сказать,вспорхнуть,схватить,стричь, прочитать,беспокоить.

Автор: Гость