Распредели глаголы в две колонки:отвечающие на вопрос что делать? И отвечающие на вопрос что сделать? Сказать,вспорхнуть,схватить,стричь, прочитать,беспокоить.
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Распредели глаголы в две колонки:отвечающие на вопрос что делать? И отвечающие на вопрос что сделать? Сказать,вспорхнуть,схватить,стричь, прочитать,беспокоить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Что делать: Стричь Беспокоить 2. Что сделать : Сказать Вспорхнуть Схватить Прочитать
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