Решите уравнение Икс умножить на 8 минус 900 равно 60
Математика
Решите уравнение Икс умножить на 8 минус 900 равно 60
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X×8-900=60 x×8=960 x=960:8 x=120
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