Сопоставьте физическую карту в атласе и карту литосферных плит в учебнике и определите, в каких районах мира расположены высокие горы
География
Сопоставьте физическую карту в атласе и карту литосферных плит в учебнике и определите, в каких районах мира расположены высокие горы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) на плитах древних платформ б) горы образуются на стыках платформ. На востоке это Восточно-Европейская и Западно-Сибирская платформы.
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