Сопоставьте физическую карту в атласе и карту литосферных плит в учебнике и определите, в каких районах мира расположены высокие горы

География

Сопоставьте физическую карту в атласе и карту литосферных плит в учебнике и определите, в каких районах мира расположены высокие горы

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