Найди начало и конец каждого предложения. Яблоки растут на деревьях это сочные и сладкие фрукты они бывают разного цвета и вкуса. Кто это это ёжик осенью ёж находит норку в ней ёж будет спать до весны. Ягоды брусники красно...

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Найди начало и конец каждого предложения. Яблоки растут на деревьях это сочные и сладкие фрукты они бывают разного цвета и вкуса. Кто это это ёжик осенью ёж находит норку в ней ёж будет спать до весны. Ягоды брусники красного цвета у брусники кислый вкус она созревает осенью эта ягода не боится мороза. Ландыш любит Тень и влагу у него красивые ароматные цветы осенью на ландыше появляются оранжевые ягоды. Девочки мастерили кукол Оля шила кота Светлана делала петушка у Лиды получилась лиса.

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