Найди начало и конец каждого предложения. Яблоки растут на деревьях это сочные и сладкие фрукты они бывают разного цвета и вкуса. Кто это это ёжик осенью ёж находит норку в ней ёж будет спать до весны. Ягоды брусники красно...
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Найди начало и конец каждого предложения. Яблоки растут на деревьях это сочные и сладкие фрукты они бывают разного цвета и вкуса. Кто это это ёжик осенью ёж находит норку в ней ёж будет спать до весны. Ягоды брусники красного цвета у брусники кислый вкус она созревает осенью эта ягода не боится мороза. Ландыш любит Тень и влагу у него красивые ароматные цветы осенью на ландыше появляются оранжевые ягоды. Девочки мастерили кукол Оля шила кота Светлана делала петушка у Лиды получилась лиса.
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Яблоки растут на деревьях. Это сочные и сладкие фрукты. Они бывают разного цвета и вкуса. Кто это? Это ёжик. Осенью ёж находит норку. В ней ёж будет спать до весны. Ягоды брусники красного цвета. У брусники кислый вкус. Она созревает осенью. Эта ягода не боится мороза. Ландыш любит тень и влагу. У него красивые ароматные цветы. Осенью на ландыше появляются оранжевые ягоды. Девочки мастерили кукол. Оля шила кота. Светлана делала петушка. У Лиды получилась лиса.
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