Верно ли,что: А:Работа парикмахера называется услугой? Б:Труд учёного оценивает??я по количеству сделанного? 1.Верно только А. 2.Верно только Б. 3.Оба ответы верные. 4. Нет верного ответа
Обществознание
Верно ли,что: А:Работа парикмахера называется услугой? Б:Труд учёного оценивает??я по количеству сделанного? 1.Верно только А. 2.Верно только Б. 3.Оба ответы верные. 4. Нет верного ответа
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