Приведите пример техносферы,СРОЧНО!!!!!!!!

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замкнутая регионально-глобальная будущая технологическая система утилизации и реутилизации вовлекаемых в хозяйственный оборот природных ресурсов, рассчитанная на изоляцию хозяйственно-производственных циклов от природного обмена веществ и потока энергии Техносфера — часть экосферы, которая содержит искусственные технические сооружения, которые изготавливаются и используются человеком(технические объекты,постройки)