Найти периметр участка прямоугольной формы, если его длина 30 м, а ширина 20 м
Математика
Найти периметр участка прямоугольной формы, если его длина 30 м, а ширина 20 м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2 (а + в) Р= 2 (30 + 20 )=100
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