Кросворд по теме:" Жизнь на земле" по биологии 5 класс

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Эра, в которой господствовали пресмыкающиеся, в т.ч. и динозавры.По горизонтали. Эра древней жизни. По вертикали. Эра ранней жизни. Наука, исследующая ископаемые организмы, условия их жизни и захоронения.Период, в котором появился человек.Эра средней жизни.Первое наземное растение.Эра новой жизни.Самая древни эра.Период палеозойской эры, в котором произошел выход растений и беспозвоночных на сушу.Период расцвета папоротникообразных.Первое земноводное.Древнейшее членистоногое.