Расшифруй ребусы: СЗЖ 100Г

Математика
Расшифруй ребусы: СЗЖ 100Г
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Гость:
Это просто легкотня 1)стриж2)стог просто подумайте
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