Дам 50+25 баллов! Решите первый пример на листочке, сфоткайте и отправте.

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Считаем по действиям числитель для первой дроби: 17 : 4 и 1/2 = 17 / (9/2) = 34/9 34/9 : 8/27 = 918/72 = 51/4 51/4 - 6 и 11/12 = 51/4 - 83/12 = (153 - 83)/12 = 70/12 = 35/6 35/6 + 14.8 = 35/6 + 74/5 = (175 + 444)/30= 619/30 619/30 - 7 и 2/15 = 619/30 - 107/15 = (619 - 214)/30 = 27/2 Знаменатель для нее же 17 и 2\3 - 15 и 13\15 = 53\3 - 238/15 = (265 - 238)/15 = 27/15 первая дробь целиком 27/2 :27/15 = 15/2 = 7.5 Числитель второй дроби Разность кубок расписываем по формуле (a^3 - b^3) = (a-b)(a²+ab+b²) 3.82 - 2.43 = 1.39 и, о чудо, в знаменателе столько же 1.3 + корень(0.0081) = 1.39 сокращаем остается (a^2 + ab + b^2) + a*b = a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2 3.82 + 2.43 = 6.25 ((6.25)^2) ^ 1/4 = корень(6.25) = 2.5 7.5 (первая дробь) - 2.5(вторая дробь) = 5 Ответ: 5