Помогите! Не поняла тему. Пример 277, 278, 281. Пожалуйста, распишите. Даю 9 баллов вмес??о 5.

Математика
Помогите! Не поняла тему. Пример 277, 278, 281. Пожалуйста, распишите. Даю 9 баллов вмес??о 5.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
277.1) 1/4(*5)+3/5(*4)=5+12/20=17/20 2)9/11(*5)-2/5(*11)=45-22/55=23/55 3)13/16(*2)-9/32=26-9/32=17/32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Верно ли,что: А:Работа парикмахера называется услугой? Б:Труд учёного оценивается по количеству сделанного? 1.Верно только А. 2.Верно только Б. 3.О...
Ответить
Математика
Дам 50+25 баллов! Решите первый пример на листочке, сфоткайте и отправте.
Ответить
Окружающий мир
Приведите пример техносферы,СРОЧНО!!!!!!!!
Ответить
Математика
15x+7=20−120x Решите плиз 1.5 записанная дробью! и 1.20 тоже дробью! СРОЧНО!
Ответить
Русский язык
Русский язык 4 класс часть 2 упр 158
Ответить