Помогите! Не поняла тему. Пример 277, 278, 281. Пожалуйста, распишите. Даю 9 баллов вмес??о 5.
Математика
Помогите! Не поняла тему. Пример 277, 278, 281. Пожалуйста, распишите. Даю 9 баллов вмес??о 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
277.1) 1/4(*5)+3/5(*4)=5+12/20=17/20 2)9/11(*5)-2/5(*11)=45-22/55=23/55 3)13/16(*2)-9/32=26-9/32=17/32
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