Расположите числа в порядке возростания: -2,8; 0; 3 1/2; -3,5; +2 2/3; -3 2/5; -3 3/8; +5. Пооомогиитее плеес

Математика
Расположите числа в порядке возростания: -2,8; 0; 3 1/2; -3,5; +2 2/3; -3 2/5; -3 3/8; +5. Пооомогиитее плеес
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3,5; -3 2/5; -3 3/8; -2.8; 0; 2 2/3; 3 1/2; 5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Найди начало и конец каждого предложения. Яблоки растут на деревьях это сочные и сладкие фрукты они бывают разного цвета и вкуса. Кто это это ...
Ответить
Математика
4,9/|-2|=21/15 как решить это уравнение?
Ответить
География
Какие природные факторы влияют на эрозию почв?
Ответить
Окружающий мир
На каких материках много равнин ?
Ответить
Математика
Помогите! Не поняла тему. Пример 277, 278, 281. Пожалуйста, распишите. Даю 9 баллов вмес??о 5.
Ответить