Расположите числа в порядке возростания: -2,8; 0; 3 1/2; -3,5; +2 2/3; -3 2/5; -3 3/8; +5. Пооомогиитее плеес
Математика
Расположите числа в порядке возростания: -2,8; 0; 3 1/2; -3,5; +2 2/3; -3 2/5; -3 3/8; +5. Пооомогиитее плеес
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-3,5; -3 2/5; -3 3/8; -2.8; 0; 2 2/3; 3 1/2; 5
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