Ребят, помогите решить цепочку. Очень надо!!! C2H6 -gt; С2H5Br -gt; C2H4 -gt; C2H2 -gt; Ch3-COH
Химия
Ребят, помогите решить цепочку. Очень надо!!! C2H6 -gt; С2H5Br -gt; C2H4 -gt; C2H2 -gt; Ch3-COH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 и 3 действие точно правильное, а вот со 2 я не помню как именно водород отщепляется. Но должно быть так. Не забудь поблагодарить:3
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