Твір за планом ''Мій улюблений літературний герой'' План 1.Клим-головний персонаж повісті "Таємне Товариство Боягузів"" Леся Воронина. 2. Що саме мені подобаєтся у Климі. 3.Чи хотів би я мати собі такого друга.

Українська література
Твір за планом ''Мій улюблений літературний герой'' План 1.Клим-головний персонаж повісті "Таємне Товариство Боягузів"" Леся Воронина. 2. Що саме мені подобаєтся у Климі. 3.Чи хотів би я мати собі такого друга.
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Прізвище, ім’я та по батькові персонажа Джура Клим Миколайович Місце проживання У звичайному місті, у звичайному будинку  Вік Середній шкільний  Батьки, рідні  Батьки — археологи, часто бувають у далеких відрядженнях; бабуся — скромна прибиральниця в банку, насправді ж — відомий учений-винахідник, рятівник Землі Риси характеру Боязливий, потім сміливий, мужній, совісний, винахідливий, кмітливий, любить своїх близьких і всіх людей Поведінка, вчинки Спочатку боїться, потім переборює поступово свій страх, радий допомогти, здатний на сміливі вчинки заради порятунку близьких і всієї Землі; виявляє кмітливість ЗаняттяГрає на скрипці Стосунки з однолітками, дорослими, ріднимиСпочатку — не впевнений у собі, боязкий, не може дати відсіч; рідних любить, поважає, робить усе заради них
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