Морфемный разбор слова-обучавших
Русский язык
Морфемный разбор слова-обучавших
Ответ(ы) на вопрос:
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Обучавшихся - причастие Об- приставка уч-корень а-суффикс вш-суффикс их-окончание
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