Помогииииите !!!!! пожалуйста!!!!!срочно!!!
Математика
Помогииииите !!!!! пожалуйста!!!!!срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый столбец n, n n, n, b N 3 Второй столбец произведени ab три точки с n, n, N n, n N c c
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