Установите последовательность увеличения окислительных свойств атомов элемен??ов А) F Б) I B) Cl Г) Br
Химия
Установите последовательность увеличения окислительных свойств атомов элемен??ов А) F Б) I B) Cl Г) Br
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I Br Cl F. Ответ БГВА
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