Упростить: cos^3(pi/12) + sin^3(pi/12)
Алгебра
Упростить: cos^3(pi/12) + sin^3(pi/12)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cos^3(pi/12) + sin^3(pi/12)= (cos(pi/12) + sin(pi/12)) (cos^2(pi/12) -cos(pi/12) sin(pi/12) +sin^2(pi/12))= =(cos(pi/12) + sin(pi/12)) (1-1/2sin(pi/6)=(√((cos(pi/12) + sin(pi/12))^2) 3/4= =3/4[ √(1+2cos(pi/12) sin(pi/12)]=3/4 [√(1+ sin(pi/6))]=3/4[√(1+1/2)]=3/4[√(3/2)]
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