Самая большая годовая амплитуда Евразии
География
Самая большая годовая амплитуда Евразии
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Гость:
Самая большая годовая амплитуда колебания температуры — в Евразии. Здесь, в Оймяконе, расположен полюс холода Северного полушария. Морозы зимой иногда достигают —70 °С, среднеянварская температура: —50 °С, среднеиюльская температура: + 18,8° С. Нигде в мире нет такого теплого лета под такой широтой.
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