Соединения химических элементов B+HOH=? F+HOH=? V+O2=? Ti+O2= ? Mg+HOH=? Cu+O2=?
Химия
Соединения химических элементов B+HOH=? F+HOH=? V+O2=? Ti+O2= ? Mg+HOH=? Cu+O2=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)B+3HOH->B(OH)3+H2(в газообразном виде) б)F+HOH->FOH+H2 (в газообразном виде) в)2V+5O2->V2O5 г)Ti+2O2->TiO4 д)Mg+2HOH->Mg (OH)2+H2 (в газообразном виде) е)2Cu+O2->2CuO Ну.. вроде бы вот так
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