Согласно ли ы с афоризмом насколько человек побеждает страх настолько он человек Томас Карлейль (1795-1881) английский писатель, романист, критик, философ, публицист, историк). выразите свои мысли в эссе
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Согласно ли ы с афоризмом насколько человек побеждает страх настолько он человек Томас Карлейль (1795-1881) английский писатель, романист, критик, философ, публицист, историк). выразите свои мысли в эссе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Томас Карлейль, как мне кажется, очень хорошо сформулировал мысли и отстоял свою точку зрения. У каждого есть свое мнение, каждый может его высказать, но стоит выразить мысли так, чтобы указать на проблему , слабое место или подметить какое-то чувство, характер. Я соглашусь с его мнением, что человек становится человеком лишь тогда, когда может побороть свои страхи. Например, не боясь наказания признаться, что это я разбил вазу, а не кот. Не скинул вину на неповинное животное, которое могли наказать. Человечность воспитывается с детства. Поборов небольшие страхи , мы побеждаем себя и воспитываем тем самым положительные чувства и черты характера. ______________ Спасибо за хорошее задание, будет подготовкой к завтрашней олимпиаде
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