Из точки А к В плывут Карим и Рахим. Карим- 50м/мин. Рахим- 40м/мин. Карим приплыл на 5мин. раньше. Найти Путь

Математика

Из точки А к В плывут Карим и Рахим. Карим- 50м/мин. Рахим- 40м/мин. Карим приплыл на 5мин. раньше. Найти Путь

Автор: Гость