Из точки А к В плывут Карим и Рахим. Карим- 50м/мин. Рахим- 40м/мин. Карим приплыл на 5мин. раньше. Найти Путь
Математика
Из точки А к В плывут Карим и Рахим. Карим- 50м/мин. Рахим- 40м/мин. Карим приплыл на 5мин. раньше. Найти Путь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть весь путь х тогда х/40 - х/50 = 5 (5х-4х)/200=5 х=5*200 х=1000 метров
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