Найдите значение выражения: 27,2-18,91:(2,4+3,72)
Алгебра
Найдите значение выражения: 27,2-18,91:(2,4+3,72)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27.2-18.91÷(2.4+3.72)= =27.2-18.91÷6.12= =27.2-3.0= =24.2
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