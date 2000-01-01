Кол-во теплоты,выделившееся при сгорании2кг дров,равна 20000кдж.Определите удельную теплоту сгорания дров
Физика
Кол-во теплоты,выделившееся при сгорании2кг дров,равна 20000кдж.Определите удельную теплоту сгорания дров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну если это древесный уголь тогда q-31*10^6(удельная теплота сгорания) ,а m=20000г то Q=qm= 31*10^6*2000=62*10^9 Дж
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