Кол-во теплоты,выделившееся при сгорании2кг дров,равна 20000кдж.Определите удельную теплоту сгорания дров

Физика
Кол-во теплоты,выделившееся при сгорании2кг дров,равна 20000кдж.Определите удельную теплоту сгорания дров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну если это древесный уголь тогда q-31*10^6(удельная теплота сгорания) ,а  m=20000г то Q=qm= 31*10^6*2000=62*10^9 Дж 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какова роль епископа в христианской общине? (можно краткий ответ)
Ответить
История
В каком грду умер Шах Аббас l
Ответить
Математика
Пожалуйста помогите-1/6*4,2-(5/8-1) это дроби
Ответить
История
Как называется документ,в котором перечеслялись следующие наказания : штрав за убийство королевского дружиника - 600 солидов , за убийство простого...
Ответить
Биология
К насекомым с полным превращением относятся?
Ответить