Как называется документ,в котором перечеслялись следующие наказания : штрав за убийство королевского дружиника - 600 солидов , за убийство простого франка - 100 солидов, раба - 30 солидов

История
Как называется документ,в котором перечеслялись следующие наказания : штрав за убийство королевского дружиника - 600 солидов , за убийство простого франка - 100 солидов, раба - 30 солидов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данный документ назывался "Салическая правда". Салическая правда (Хлодвига)— не единственный сборник варварских законов и по времени записи их даже не самый древний.
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