Все натуральные числа при делении каждого из которых на число 8 в неполном часном ??олучается число 0
Математика
Все натуральные числа при делении каждого из которых на число 8 в неполном часном ??олучается число 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:8=0 (ост. 1) проверяем: (0 х 8) + 1 = 1 2:8=0 (ост. 2) проверяем: (0 х 8) + 2 = 2 3:8=0 (ост. 3) 4:8=0 (ост. 4) 5:8=0 (ост. 5) 6:8=0 (ост. 6) 7:8=0 (ост. 7)
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