Укажите что из перечисленного является основой выступлений Лютера ответ запишит?? в виде цепочки без пробелов и запятых 1требование дешевой церкви 2требование отменить крепостное право 3прекратить распространение библии на...
История
Укажите что из перечисленного является основой выступлений Лютера ответ запишит?? в виде цепочки без пробелов и запятых 1требование дешевой церкви 2требование отменить крепостное право 3прекратить распространение библии на латыни 4прекратить продажу индульгенцией 5сократить количество священников 6распространение библии на немецком языке 7 лишить церковь светской власти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-3-4-6. p.s. Насчёт священников не уверен,но чтобы это где-то было написано в основах его учения-не видел такого. Написал то,что 100% правильно. 2,7 точно нет. Но вот по поводу 5 не уверен,просто никогда такого не вычитывал. Пиши то,что написал я.
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