Укажите что из перечисленного является основой выступлений Лютера ответ запишит?? в виде цепочки без пробелов и запятых 1требование дешевой церкви 2требование отменить крепостное право 3прекратить распространение библии на...

Гость: Гость:

1-3-4-6. p.s. Насчёт священников не уверен,но чтобы это где-то было написано в основах его учения-не видел такого. Написал то,что 100% правильно. 2,7 точно нет. Но вот по поводу 5 не уверен,просто никогда такого не вычитывал. Пиши то,что написал я.