Примеры тактичных поступков

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Примеры тактичных поступков
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Гость:
Делиться с другим вещами, вкусняшками, давать списывать, защищать...
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