Помогите два номера решить

Алгебра
Помогите два номера решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему, так. На счет 3 точно не уверена. 
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