Интересные факты из биографии В.Медведева

Гость: Гость:

1)Летом в последнее время Медведев отдыхает в России. Был и на Алтае, и на Дальнем Востоке, и на Волге. 2) Дмитрий Медведев это первый глава России после Ленина из интеллегентной семьи. Дмитрий единственный ребенок в профессорской семье. И сам является Кандидатом юридических наук и доцентом. 3) Премией в размере 10.000 рублей был награжден учебник, в работе над которым принимал участие Дмитрий Медведев. Книга разошлась тиражом в 15 млн экземпляров. 4)С женой Светланой Дмитрий Медведев знаком ещё со школьной скамьи. Светлана Линник считалась первой красавицей в школе. Сейчас она занимается организацией различных общественных мероприятий в Санкт-Петербурге и воспитывает сына Илью. 5)Режим дня Дмитрия Медведева очень насыщен. Не хватает времени даже на сон и отдых. Но на любимые хобби президент все же находит иногда время. Прогулки на снегоходе и квадроцикле — для Медведева один из любимых видов отдыха.