Напишите пожалуйста 5 вопросов по тексту

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Напишите пожалуйста 5 вопросов по тексту
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Гость:
What do many Russian people have out in the country ? Is it usually far from the city? Do people take their pets with them? what do people usually do at their dachas in different seasons? What is the most beautiful season at the dacha?
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