1. Почему именно железо получило наибольшее применение в металлургии? 2. Почему в промышленности не используют чистое железо? 3. Каковы отличительные черты цветной металлургии?

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3)Цветная металлургия включает добычу, обогащение руд цветных металлов и выплавку цветных металлов и их сплавов.Россия обладает мощной цветной металлургией, отличительная черта которой - развитие на основе собственных ресурсов. По физическим свойствам и назначению цветные металлы условно можно разделить на тяжелые (медь, свинец, цинк, олово, никель) и легкие (алюминий, титан, магний). На основании этого деления различают металлургию легких металлов и металлургию тяжелых металлов. На территории России сформировано несколько основных баз цветной металлургии. Различия их в специализации объясняются несхожестью географии легких металлов (алюминиевая, титано-магниевая промышленность) и тяжелых металлов (медная, свинцово-цинковая, оловянная, никель-кобальтовая промы-шленности).Требуют много электроэнергии!