Нужно написать программу, для нахождения расстояния между двумя точками. Координ??ты первой точки x1 и x2, координаты второй y1 и y2. Программа на языке си
Информатика
Нужно написать программу, для нахождения расстояния между двумя точками. Координ??ты первой точки x1 и x2, координаты второй y1 и y2. Программа на языке си
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include <stdio.h>#include <math.h> int main() { int x1, x2, y1, y2; scanf("%d %d %d %d", &x1, &x2, &y1, &y2); double d; d = sqrt(pow(x2-x1,2) + pow(y2-y1,2)); printf("%f", d); return 0;}
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