Нужно написать программу, для нахождения расстояния между двумя точками. Координ??ты первой точки x1 и x2, координаты второй y1 и y2. Программа на языке си

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Нужно написать программу, для нахождения расстояния между двумя точками. Координ??ты первой точки x1 и x2, координаты второй y1 и y2. Программа на языке си

Автор: Гость