Напиши предложения во множественном числе

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Напиши предложения во множественном числе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. They are horses. 2. Puppets are funny. 3. They are toy soldiers. 4. We are happy. 5. They are my friends. 6. Boys are small. 7. We are in Year 3.
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