1)/х-6/_gt;2.4 подробно
Математика
1)/х-6/_gt;2.4 подробно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x-6| ≥ 2,4 x-6 ≥2,4 и x-6 ≤ -2,4 x ≥ 2,4+6 x ≤ -2,4+6 x ≥ 8,4 x ≤ 3,6 Ответ: (-∞;3,6]U[8,4;+∞)
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