1)/х-6/_gt;2.4 подробно

Математика
1)/х-6/_gt;2.4 подробно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|x-6| ≥ 2,4 x-6 ≥2,4        и      x-6 ≤ -2,4 x ≥ 2,4+6              x ≤ -2,4+6 x ≥ 8,4                  x ≤ 3,6 Ответ: (-∞;3,6]U[8,4;+∞) 
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