Пожалуйста помогите-1/6*4,2-(5/8-1) это дроби
Математика
Пожалуйста помогите-1/6*4,2-(5/8-1) это дроби
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/6*4,2-(5/8-1)=0,7-5/8+1=0,7-0,625+1=0,075+1=1,075 Или 1/6*4.2-(5/8-1)=4 1/5*1/6-(-3/8)=21/5*1/6+3/8=21/30+3/8=168/240+90/240= =258/240=1 18/240=1 3/40
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