1. Корневая система представляет собой: А) совокупность всех корней растения Б) тип ветвления корней В) совокупность зон корня Г) одно из видоизменений корней 2. Корень, развивающийся из зародышевого корешка, называется: ...
Биология
1. Корневая система представляет собой: А) совокупность всех корней растения Б) тип ветвления корней В) совокупность зон корня Г) одно из видоизменений корней 2. Корень, развивающийся из зародышевого корешка, называется: А) боковым Б) придаточным В) главным Г) зародышевым 3. Стержневая корневая система характеризуется: А) отсутствием главного корня Б) хорошо выраженным главным корнем В) наличием нескольких главных корней Г) отсутствием боковых корней 4. Корень растёт за счёт: А) давления почвы Б) деления клеток верхушки корня В) всасывания воды Г) образования корневых волосков 5. Зона проведения образована тканью: А) запасающей Б) образовательной В) проводящей Г) механической 6. Зона корня, где происходит деление клеток, - это зона: А) всасывания Б) деления В) роста Г) проведения 7. У корней древесных растений наибольшую длину имеет: А) корневой чехлик Б) зона деления В) зона роста Г) зона проведения 8. Корни выделяют при дыхании: А) кислород Б) углекислый газ В) воду Г) растворённые минеральные вещества 9. Воздушные корни – это корни, приспособленные: А) для поддержки стебля Б) поглощения влаги из воздуха В) втягивания растения в почву Г) отложения питательных веществ 10. Сразу под корневым чехликом начинается зона: А) всасывания Б) деления В) роста Г) проведения
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1. а 2. а 3. б 5. в 6. б 7. в 8. г 9. б 10. б
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